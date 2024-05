Une entreprise chinoise offre des congés « mal-être »

Un petit coup de mou ? Prenez un jour de congé ! Voilà, de façon très résumée, l’idée d’un chef d’entreprise chinois, qui va mettre en place 10 jours de congés « mal-être » pour ses employés. Le principe est simple : offrir aux salariés de son entreprise des jours de congés uniquement dédiés à leur santé mentale. Ces jours de congés s’ajouteraient bien sûr aux congés habituels, ainsi qu’aux arrêts maladie déjà prévus.

Chaque année, un employé de cette chaîne de supermarché pourra ainsi ne pas venir au travail en cas de simple coup de blues, ou bien dans une situation plus lourde à supporter, quelle qu’elle soit. Le salarié aurait par ailleurs le droit de poser ces journées de congés quand il le souhaite, sans besoin de se justifier. Leurs responsables, eux, devront accepter ces jours sans broncher.

En France, le mal-être au travail fait son bout de chemin

L’initiative peut tout de même surprendre, dans un pays où il est presque normal de voir des employés travailler 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Mais cette idée pourrait cependant attirer un peu plus la lumière sur les problématiques de burn-out, liés à des inconforts - c’est peu dire - au travail.

En France, en 2022, 41% des salariés étaient concernés par le burn-out selon une étude de l’institut Opinion Way, qui pointait « un niveau élevé et inquiétant » de la détresse psychologique chez les collaborateurs. Sur cette même période, 14% des salariés étaient impactés de façon sévère par le mal-être au travail. Des études plus récentes affirmaient même qu’un salarié sur deux en France s’estimait « en détresse psychologique ».