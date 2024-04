Les sorties musicales du vendredi 12 avril

DUA LIPA – La jeune femme sort ce vendredi Illusion, qui sera peut-être le titre de l’été. La britanno-albanaise y parle d’amour. C’est le 3e extrait de son futur album Radical Optimism qui sortira le 3 mai après Houdini et Training Season. 11 titres « inspirés par l'énergie de la ville natale de Dua, Londres, et par la crudité, l'honnêteté, la confiance et la liberté de la Britpop des années 90 », précise l'équipe de la chanteuse dans un communiqué. Son dernier album sorti en 2020 s’est écoulé à 7 millions d’exemplaires.