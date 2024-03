Les sorties musicales du vendredi 15 mars

Soprano fête ses 20 ans en solo Crédit : Wikipedia Commons

Le retour de Justin Timberlake, Soprano de retour aux sources, mais aussi Marina Kaye et Boris Way…

Cela faisait 6 ans qu’il n’avait pas sorti d’album, une éternité pour les fans ! Justin Timberlake revient ce 15 mars avec Everything I Thought It Was. Un opus derrière lequel on retrouve celui qui a signé les plus grands tubes de l’Américain, le producteur Timbaland. C’est l’occasion aussi pour Justin Timberlake de réunir son ex boys-band NSYNC, sur le titre Paradise.

Justin Timberlake – No Angels Crédit : Justin Timberlake – No Angels

Soprano célèbre les 20 ans de La colombe, le titre qui a lancé sa carrière solo. Il sort aujourd’hui C24, un morceau dans lequel il évoque sa carrière, les critiques et le racisme. Et si vous tendez bien l’oreille, vous entendrez le Marseillais dévoiler le nom de son prochain album !

Soprano - C24 Crédit : Soprano - C24

Le quatrième album de Marine Kaye sortira le mois prochain. En attendant, la jeune femme dévoile aujourd’hui un extrait, The Freedom in goodbye.

Marina Kaye - The Freedom in goodbye Crédit : Marina Kaye - The Freedom in goodbye

Parmi les autres sorties de ce 15 mars, notons Boris Way. Le DJ et producteur français avait connu une année 2023 couronnée de succès avec notamment Lose My Mind. Il revient aujourd’hui avec Someone to be mine.

Boris way - Someone to be mine Crédit : Boris way - Someone to be mine