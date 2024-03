Les sorties musicales du vendredi 22 mars

SHAKIRA – Sept après son dernier album, Shakira revient avec Las mujeres ya no lloran, son douzième album. Littéralement, les femmes ne pleurent plus, l’opus contient neuf collaborations. Parmi elles, celle avec l’Argentin BZRP. Un titre dans lequel la Colombienne règle ses comptes avec son ancien compagnon, Gérard Piqué. L’album présente aussi des duos avec des femmes, notamment celui avec Cardi B (Punteria).

Parmi les autres sorties du jour, notons le duo Joseph Kamel et Julien Doré (Beau), et celui entre Mentissa et Jasper Steverlinck (Power of Love).