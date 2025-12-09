Les tarifs des péages vont encore augmenter en 2026

Cette hausse est annoncée comme inférieure à l’inflation et la plus faible depuis 2021.

« Qu’est-ce qui explique que ça augmente tous les ans ? »

Tout simplement parce que c’est prévu comme ça : les hausses sont inscrites dans les contrats et ne dépendent plus de l’État. C’est un mécanisme verrouillé, et difficile à modifier, défini en 2006 lors de la privatisation de la gestion des autoroutes par l’Etat, pour 25 à 30 ans.

Ces contrats fixent à l’avance la formule de calcul annuelle des tarifs (souvent : inflation + travaux prévus + rattrapages éventuels), les engagements d’entretien et d’investissements, et les règles d’évolution du péage.

L’État ne peut pas dire : “Cette année, on ne veut pas d’augmentation.”, ce serait une violation de contrat, et l’État serait alors obligé d’indemniser lourdement les concessionnaires.

Autrement dit : l’augmentation annuelle n’est pas une décision politique, mais une conséquence automatique d’un mécanisme contractuel.