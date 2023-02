Netflix : bientôt un documentaire sur Lewis Capaldi ?

On en sait un peu plus sur le documentaire que prépare Lewis Capaldi. Le chanteur écossais, devenu célèbre avec Before You Go ou encore Someone You Loved, aurait signé un accord avec… Netflix ! Le géant des plateformes de streaming serait très intéressé pour diffuser le film que Lewis Capaldi prépare, de lui-même, depuis maintenant environ sept ans. Un travail de longue haleine qui promet de montrer toutes les facettes de la création d’un album et de la difficulté pour un artiste de le voir naître : « Si l’immense pression de l’écriture et de l’enregistrement d’un deuxième album qui doit répondre aux attentes de tant de personnes tout en essayant d’éclipser le succès commercial de mon précédent album ne suffisait pas, j’ai décidé de filmer le processus dans son intégralité pour votre plaisir » expliquait le chanteur, avec une pointe d’ironie.

« Je suis très excité à l’idée d’immortaliser la création du meilleur album de tous les temps, ou plus vraisemblablement, de documenter de façon permanente la destruction de mes rêves alors que le travail de toute une vie est reçu comme un tas de merde (sic) » ajoute-t-il, avant de redevenir un peu plus sérieux : « Dans tous les cas, ça va être très amusant et ce sera très agréable d’avoir des gens avec moi pour le voyage ».

Lewis Capaldi en concert à Paris

Ce que l’on sait déjà au sujet de ce documentaire, c’est qu’il sera aussi dirigé par John Pearlman, connu pour avoir réalisé le documentaire Bros: After The Screaming Stops, en 2018. Aucune date de sortie n’a en revanche été dévoilée pour le moment. Broken by Desire to Be Heavenly Sent, son deuxième album désormais terminé, sera dévoilé le 19 mai prochain.

En attendant, Lewis Capaldi sera de passage en France. Avec une date unique, ce dimanche 26 février, à l’Accor Arena de Paris. Malheureusement pour les retardataires… la date est complète !