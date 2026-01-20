Linh à l’Eurovision 2026 ? La chanteuse répond

Qui représentera la France à l’Eurovision 2026 ? La question agite les fans du concours depuis plusieurs semaines. Après Barbara Pravi, Slimane ou Louane, un nouveau nom s’impose peu à peu dans les discussions : Linh. A 30 ans, la chanteuse originaire de Nice semble cocher toutes les cases pour défendre les couleurs tricolores lors de la 70ᵉ édition du concours.

Organisé à Vienne du 12 au 16 mai 2026, l’Eurovision traverse une période mouvementée sur le plan géopolitique. Malgré le retrait de plusieurs pays, la France sera bien présente, et sa délégation aurait déjà choisi son ou sa représentante en interne. Dans ce contexte, la piste Linh à l'Eurovision 2026 prend de l’ampleur.

Linh et l’Eurovision 2026 : des indices troublants

Connue pour le tube Je pense à vous, Linh n’est pas une inconnue du public. Elle a également œuvré dans l’ombre, notamment comme autrice derrière Ce monde, interprété par Lou Deleuze, gagnant de l’Eurovision Junior.

Les rumeurs se sont intensifiées lorsque Linh a publié un message énigmatique sur Instagram : « J’ai longtemps tenu le secret… 2026 s’annonce grandiose avec vous ». En accompagnement, un extrait inédit où elle chante une ballade intense a immédiatement été interprété comme un potentiel titre pour l’Eurovision 2026.