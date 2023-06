Loir-et-Cher : le magicien Gaël Brinet s’envole !

Après des années et des années de travail et de patience, Gaël Magicien s’apprête à partir en tournée dans toute la France, pour présenter son premier spectacle. Cela fait plus de 5 ans qu’il travaille dessus, car l’idée qu’il avait en tête n’était pas simple à réaliser !

Passionné de magie et d’aviation, l’artiste blésois avait en tête de mélanger les deux, pour présenter un show spectaculaire. Si déjà l’idée est ambitieuse, elle l’est encore plus lorsqu’il décide de faire appel à… la Patrouille de France ! De quoi compliquer encore plus la tâche…

« C’était très politique, c’est évident, parce que la Patrouille de France c’est une image de l’Etat, donc on ne plaisante pas avec ça, nous avoue Gaël. Mais comme quoi il faut toujours croire en ses rêves, parce que j’ai bien eu la chance de recevoir un avion de la Patrouille de France, et ça c’est une première dans l’Histoire de l’armée ».

Un avion sur scène

Gaël Brinet est alors lié à cet avion jusqu’en 2029. De quoi mettre au point un spectacle ambitieux et spectaculaire, dont le clou du spectacle sera l’apparition de l’avion sur scène. Une mission amplement réussie, puisque la première représentation a eu lieu en mai dernier, à Salon-de-Provence pour les 70 ans de la Patrouille de France, et s’est déroulée à merveille.

Mais dans ce spectacle, le magicien blésois ne parle pas que d’avion. « Il y a des numéros inédits, avec du close up filmé, de l’interactivité, du mentalisme, précise Gaël. Mais ma spécialité reste la grande illusion, avec des numéros très dynamiques, spectaculaires, remplis de pyrotechnie et d’effets spéciaux. Et tout ce qui rythme ce show c’est mon histoire, mon amour pour les avions, l’attachement à mon grand-père qui était mon premier fan… »

Le spectacle, intitulé Mirage, sera présenté à la Seine Musicale à Paris le 23 novembre prochain. La tournée débutera quant à elle en janvier 2024, avec un passage au Zénith d’Orléans ou au parc des expositions de Tours.