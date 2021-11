Loir-et-Cher : le masque de nouveau obligatoire à Blois, Romorantin et Vendôme

La préfecture du Loir-et-Cher fait savoir ce vendredi 12 novembre que les mesures sanitaires contre le Covid seront renforcées dans le département à compter du lundi 15 novembre. Une décision prise en raison « d’une hausse des contaminations partout en France métropolitaine et en particulier en Loir-et-Cher ». Selon le dernier bulletin de l’Agence régionale de santé publié le 10 novembre, le taux d’incidence du covid dans le département est remonté à 72 cas pour 100.000 habitants, avec un taux de positivité des tests à 4%.



En conséquence, le port du masque est de nouveau obligatoire dans le périmètre « cœur de ville » à Blois, et sur la totalité des communes de Romorantin et Vendôme. Il l’est également sur les marchés de plein-air, de Noël, les brocantes et foires, ainsi que pour les activités soumises au pass sanitaire en intérieur et en extérieur, et pour les manifestations sur la voie publique.