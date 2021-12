Loir-et-Cher : les jumelles pandas du Zoo de Beauval visibles le 11 décembre

Avis aux amoureux des pandas ! Les jumelles pandas du Zoo de Beauval, désormais âgées de quatre mois, seront visibles pour le public à compter du 11 décembre à 10h. Le parc loir-et-chérien l’a annoncé ce jeudi 2 décembre dans un communiqué.

Huanlili et Yuandudu pourront être observées dans la Galerie des Pandas, à travers des baies vitrées. « Elles seront peut-être en train de dormir, se chamailler, se mordiller. Entre deux siestes bien méritées, elles sont très actives et joueuses. Elles passent beaucoup de temps à chahuter ensemble », confie le zoo. « Après l’ouverture des yeux, l’heure est aux premiers pas. Yuandudu et Huanlili commencent à marcher, tombent, recommencent, ne se découragent pas… et progressent un peu plus chaque jour ! »