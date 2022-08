Loiret : un homme placé en détention pour avoir allumé six feux de broussailles

Le risque incendie est élevé sur une grande partie de la France en raison d’une nouvelle vague de chaleur et une sécheresse historique. En Gironde, un nouveau feu s’est déclaré hier et a déjà ravagé 6 000 hectares. En déplacement dans l’Aveyron ce mercredi, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a expliqué que 9 incendies sur 10 sont d’origine criminelle.

Dans le Loiret justement, un homme a été interpellé et placé en garde à vue dimanche. Les gendarmes indique que jeudi dernier, plusieurs incendies « se sont déclarés successivement sur les communes de Solterre, Nogent sur Vernisson, Varennes-Changy et Langesse ». Le lendemain, deux faits supplémentaires « sont constatés de nouveau à Nogent sur Vernisson et à Varennes Changy ». Ces feux de broussailles n’ont pas causé d’importants dégâts.

Les investigations ont permis l’arrestation de l’individu qui a reconnu six faits. Il a été déféré devant le parquet de Montargis hier et placé en détention provisoire. Il doit être jugé le mois prochain.