La troisième saison de LOL : qui rit, sort !, animée par Philippe Lacheau, fait rêver. Et pour cause… Si les deux premières éditions se sont déroulées en compagnie de Tarek Boudali, Julien Arruti, Inès Reg, Kyan Khojandi, Eric et Ramzy ou encore Audrey Fleurot, entre autres, la saison 3 frappe encore très fort avec un casting époustouflant.

Un incroyable casting

Gad Elmaleh, Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Pierre Niney, Paul Mirabel, François Damiens, Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos et Laura Felpin ont ainsi été invités pour participer au prochain volet du jeu diffusé sur Amazon Prime Video, comme on peut le voir sur la photo postée par Jonathan Cohen sur Instagram. « LOL saison 3 », a simplement écrit en légende l’acteur et réalisateur.