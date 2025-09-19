Lola Young dévoile un nouvel album, qui tient toutes ses promesses !

« This Wasn’t Meant for you Anyway » sorti l’an dernier avait été un carton, porté par LE hit « Messy » adapté depuis en version acoustique et accélérée... L’icône britannique espère faire encore mieux avec son nouvel album, « I’m Only F**king Myself », sorti aujourd’hui. Ce troisième album de 14 titres, s’inscrit dans la lignée du précédent avec une Lola Young qui s’émancipe plus que jamais.

La chanteuse de 24 ans a dévoilé ce vendredi matin les clips de onze morceaux de l’album. Une stratégie rare, mais qui démontre la créativité de la pop star. Chaque vidéo fait référence, plus ou moins directement, aux autres, formant comme une histoire. Dans chacune d’entre elles, Lola Young se met en scène comme pour exprimer ses émotions à travers un décor et des accessoires simplistes, mais néanmoins efficaces pour faire passer son message. Ces onze clips font suite aux trois morceaux qui étaient déjà sortis en amont de l’album, eux-mêmes accompagnés d’une vidéo. Une belle petite parenthèse pop/rock entre douceur et rage, pour terminer l’été en remuant des épaules.