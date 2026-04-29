Lutte contre l’obésité : il va passer devant tous les Mcdos de France

Un Jurassien de 36 ans va passer, en vélo, devant tous les McDonald’s de France, pour sensibiliser à la lutte contre l’obésité.

Thomas a 36 ans et vit dans le Jura. Anciennement en situation d’obésité sévère, il a atteint un poids maximal de 157 kg avant d’entamer une transformation personnelle profonde. Aujourd’hui, il s’apprête à relever un défi hors norme mêlant performance physique, témoignage personnel et sensibilisation : parcourir 25 000 kilomètres à travers la France en cinq mois, en traversant l’ensemble des départements de l’Hexagone.

Son projet ne se limite pas à un exploit sportif. Thomas a prévu un itinéraire singulier : il passera devant tous les restaurants McDonald’s du pays, sans jamais s’y arrêter. Ce choix symbolique s’inscrit dans une démarche de réflexion sur son passé et sur les causes de sa prise de poids. Il souhaite ainsi transformer un élément associé à ses anciennes habitudes alimentaires en point de repère de son parcours de reconstruction.

Ce défi intervient après une étape importante de sa vie : une chirurgie bariatrique de type sleeve, associée à une reprise du sport, qui l’a aidé à perdre une grande partie de son poids et à retrouver un équilibre de vie. Pour lui, cette traversée de la France est autant un défi physique qu’un acte de transmission.

À travers cette aventure, Thomas veut également sensibiliser le public aux effets de la malbouffe, un sujet déjà largement documenté par plusieurs études scientifiques et de santé publique. Sans adopter un discours militant ou moralisateur, il insiste sur la nuance de son propos. Dans plusieurs interviews, il explique : « Je ne suis pas là pour stigmatiser ou pour faire du militantisme anti fast-food. Moi, c’est ce qui m’a tiré vers le bas dans le passé, et maintenant je m’en sers d’outil pour me tirer vers le haut ».

Son départ est prévu ce vendredi 1er mai, depuis Arbois, dans le Jura. Pendant cinq mois, il parcourra les routes françaises avec l’objectif ambitieux de tenir la distance et de mener son projet jusqu’au bout.