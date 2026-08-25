M. Pokora enchaîne 15 tubes… sur les quatre mêmes accords

M. Pokora aurait-il découvert la recette du tube parfait ? Lors de son passage au V and B Fest’ en Mayenne, le chanteur a proposé au public une démonstration aussi amusante qu’efficace : enchaîner une quinzaine de chansons différentes en conservant les mêmes quatre accords.

L’idée consiste à montrer que derrière des morceaux appartenant à des époques et des univers très différents se cachent parfois des constructions harmoniques extrêmement proches. Accompagné de ses musiciens, M. Pokora passe ainsi d’un titre à l’autre sans quasiment interrompre le morceau.

Et la liste est impressionnante : On s’attache de Christophe Maé, No Woman, No Cry de Bob Marley, Just the Way You Are de Bruno Mars, Pour que tu m’aimes encore de Céline Dion, No One d’Alicia Keys, Can You Feel the Love Tonight d’Elton John ou encore J’me tire de Gims.

Quatre accords pour une multitude de tubes

Même tempo, même enchaînement harmonique et pourtant des chansons immédiatement reconnaissables. La démonstration permet surtout de rappeler que l’originalité d’un morceau ne repose pas uniquement sur ses accords : mélodie, rythme, arrangement, interprétation ou production permettent de transformer une même base musicale en chansons radicalement différentes.

La séquence a particulièrement amusé le public du V and B Fest’, où M. Pokora se produisait au milieu d’une programmation très éclectique réunissant notamment Robbie Williams, Moby, Parcels, Damso, Feu! Chatterton, Helena, Sex Pistols ou encore Jul.

Une manière ludique pour M. Pokora de révéler les ficelles de fabrication de nombreux tubes… tout en prouvant qu’avec seulement quatre accords, il reste encore beaucoup de chansons à écrire.