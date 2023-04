Maine-et-Loire : le plus grand jardin japonais d’Europe a rouvert ses portes !

C’est le plus grand jardin japonais d’Europe et il a rouvert il y maintenant quelques semaines en Maine-et-Loire : le parc oriental de Maulévrier ! Après une saison 2022 ayant attiré plus de 200.000 visiteurs, les organisateurs espèrent faire aussi bien cette année avec des activités différentes tous les mois, en suivant le rythme et les couleurs des saisons.

"Un jardin de promenade et de transformation"

Avant d’évoquer les différentes animations proposées, le responsable de la communication du parc, Fabrice Jeanneteau, revient sur l’histoire du site, créé entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, et qui a commencé à être restauré dans les années 80 : « ce jardin a manqué de disparaitre, et a été abandonné pendant 40 ans. On a eu la chance d’avoir pu le sauver et le restaurer. En 1987, trois professeurs japonais sont venus le visiter et ont dit qu’il s’agissait d’un jardin japonais de la période Edo, un jardin de promenade et de transformation. Et vu qu’il fait une vingtaine d’hectares, il est considéré aujourd’hui comme le plus grand jardin japonais d’Europe. »

En mai, une journée sera particulièrement consacrée aux enfants. On partira à la découverte du thé au mois de juin, tandis que des cosplayeurs seront incités à déambuler dans les allées du parc en juillet. Deux types d’ateliers interactifs sont également proposés aux visiteurs : le kokédama, un art traditionnel japonais permettant de planter un arbre que l’on rapporte chez soi. Et le bonkeï / sakeï, qui propose aux volontaires de créer un jardin miniature.

Des peintres s’inviteront au mois d’août. « Un événement qui marche très bien, les gens viennent non pas découvrir le jardin à travers le regard des jardiniers, mais des artistes », poursuit Fabrice Jeanneteau. Enfin la saison se terminera sur la saison automnale avec « une explosion de couleurs dans le jardin », conclut le responsable de la communication.