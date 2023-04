Maine-et-Loire : le réalisateur de Baron Noir et Oussekine recherche des figurants pour un long-métrage

De nombreux profils sont recherchés : le réalisateur Antoine Chevrollier, à l’origine de Baron Noir, Le Bureau des Légendes et Oussekine recherche des figurants et petits rôles pour son premier long-métrage. Originaire de Longué-Jumelles, il a décidé de tourner son film en Anjou, en juin et juillet prochains, et souhaite faire appel à des acteurs débutants, habitant eux aussi dans la région.

Le synopsis de « La Pampa » est le suivant : en colère depuis a mort de son père, Willy passe son temps avec sa bande de copains à la Pampa, terrain de motocross où Jojo, son meilleur ami, s’entraîne pour le championnat de France. Tous deux rêvent d’un ailleurs… jusqu’au jour où tout s’effondre autour d’eux.

Parmi les profils recherchés :

-Des jeunes femmes âgées de 18 à 30 ans, à fort tempérament

-Des hommes et femmes de 40 à 65 ans, avec du bagout

-Des personnes âgées et/ou handicapées, pour incarner les patients d’une auxiliaire de vie, dont un homme de 80 ans ou plus acceptant de tourner nu (scène de toilette)

-Des femmes et des hommes de tous âges, ayant une forte corpulence

-Des hommes de 35 à 45 ans, pour incarner un professeur de lycée ou un épicier

-Un homme de 25 à 35 ans, pour incarner un vendeur de magasin de moto

-Des filles et garçons, de 16 à 19 ans, plutôt extravertis, pour incarner des lycéens

-Des jeunes hommes et femmes de 20 à 25 ans, résidant à Angers, tous profils, pour figurer dans une soirée étudiante

Pour postuler, il faut envoyer nom, prénom, âge et date de naissance, ville de résidence et numéro de téléphone par mail à castinglapampa@gmail.com, en précisant dans l’objet « homme ou femme / âge / CP et ville ». Il faut également indiquer si vous êtes véhiculé, votre activité principale et vos indisponibilités en juin et juillet 2023. En pièce jointe, vous devez faire parvenir une photographie récente type selfie du jour en portait, de face, visage bien éclairé sans lunettes de soleil ni chapeau, une photographie plein pied et une courte vidéo de présentation d’une minute. Si vous êtes retenu, vous serez rémunéré au tarif syndical en vigueur.