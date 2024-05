Maine-et-Loire : une enseignante agressée au couteau par un élève

Une professeure d’anglais du lycée de l'Hyrôme a été légèrement blessée après avoir été agressée à l’arme blanche par l’un de ses élèves ce lundi matin. L’agresseur est parvenu à prendre la fuite en passant par une fenêtre, explique la préfecture du Maine-et-Loire dans un communiqué. Il a rapidement été interpellé par la police municipale et placé en garde vue. Âgé de 18 ans, il est totalement inconnu des services de police de gendarmerie ou de justice. Il n’était pas non plus connu défavorablement au sein de l'établissement.

La victime souffre d'une blessure au visage sans pronostic vital engagé. Une cellule d'écoute psychologique a été mise en place pour les élèves et la communauté éducative.

L’enquête pour tentative de meurtre est confiée à la brigade de recherche de Cholet.