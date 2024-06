De plus en plus de logements pourraient être impactés par des fissures, qui apparaissent petit à petit à cause du dérèglement climatique, entre les grosses pluies et les sécheresses qui se succèdent.

En résumé, cela représenterait environ deux milliards d’euros de réparation par an, d’après l’association Conséquences. Deux tiers de la population sont concernés en Centre-Val de Loire, presque la moitié en Bourgogne-Franche-Comté et en Nouvelle-Aquitaine.

Alors pour savoir si on est touchés par le phénomène, une application vient d’être lancée par Calendar, une start-up qui a également participé à l’étude.

Rien de plus simple pour utiliser l’application. Il suffit de mettre l’adresse de son logement, préciser de quelle forme il est, si on a un sous-sol, et le tour est joué !

Ce système nous précise à quels risques nous sommes exposés en fonction de la composition du sol, si la structure de notre logement est vulnérable, mais aussi l’évolution du climat d’ici ces prochaines années.

Alors si vos résultats ne sont pas très positifs, ne désespérez pas, le site propose aussi un guide de bonnes pratiques pour essayer de limiter la casse.