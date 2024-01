Qui a dit qu'il était simple d'obtenir la nationalité française ? Certainement pas Martine et Vincent Lenoir, Belges de naissance, mais Français de coeur. Le couple se bat depuis plus d'un an et demi maintenant pour devenir des citoyens du pays dans lequel ils vivent respectivement depuis neuf et vingt-quatre ans. Tous les deux résident dans la Drôme et ont fait leurs études dans le système éducatif francophone de Belgique... mais cela resterait insuffisant aux yeux de l'administration française, qui juge insuffisant leur niveau dans la langue de Molière.

"C'est injuste !", se désolent-ils auprès de nos confrères du journal Le Parisien. "Le français est notre langue maternelle, [...] on nous refuse la nationalité car on ne parvient pas à prouver qu'on parle français !", explique le couple.

Plus de 94 000 naturalisations en 2021

Martine et Vincent Lenoir ont déposé leur demande de naturalisation au mois de mai 2022. Demande refusée depuis par la préfecture qui met en avant leur niveau de français insuffisant. Pourtant, "on peut difficilement être plus intégrés", s'agace Martine. Et de préciser : "on paie nos impôts en France depuis des années, on a toujours travaillé, sans jamais être à la charge de la société française". "On veut voter pour des gens qui font notre vie ici, alors qu'on est obligés de participer aux élections en Belgique pour des gens qui ne s'occupent plus de notre quotidien ici en France", ajoute Vincent.

La situation est d'autant plus surprenante que ce dernier a déjà passé des tests de langue auprès de l'ETS et que Martine a, quant à elle, déjà publié un livre en français. Mais rien n'y fait, l'administration estime que leur niveau n'est pas suffisant pour devenir un citoyen de notre pays ; eux s'estiment complètement lésés.

En 2021, la France connaissait son plus grand nombre de naturalisations depuis 2010 selon les données de l'Insee (Institut national de la statistique et des études). Plus de 94 000 étrangers devenaient ainsi Français, dans le cadre de "procédures de naturalisation et de réintégration par décret, et de déclaration à raison du mariage, ou en tant qu'ascendant, frère ou soeur de Français".