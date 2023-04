Maltraitance dans les crèches : réaction du secteur de la petite enfance

Le rapport de l’Inspection Générale des affaires sociales sur les crèches en France était autant attendu que redouté… Pour rappel, il a été demandé par le gouvernement, après la mort en juin dernier d'un bébé de 11 mois dans une crèche privée à Lyon.

L’IGAS a alors révélé la semaine dernière des faits de maltraitances dans les crèches en s’appuyant sur le témoignage de milliers d’employés. Enfants insultés, humiliés, privés de nourriture ou d’eau, ou non changés… des témoignages qui font froid dans le dos, et qui ont ébranlé aussi bien les parents que les professionnels du secteur, qui ne se sont pas reconnus dans les faits énoncés.

Certaines crèches ont pris la parole pour tenter notamment de rassurer les parents, mais aussi soutenir leur personnel. Le directeur régional grand ouest du groupe Les Petits Chaperons Rouges, Guillaume Fregeville, rappelle que les éléments du rapport restent des exceptions.

« Les faits terribles qui ont été repris par les médias, sont des faits extrêmes qui heureusement n’arrivent pas souvent. Mais oui, on peut avoir des faits de maltraitances à la marge, et qu’on traite. Pour nous, il y a une tolérance zéro, et on a des protocoles là-dessus. Il ne faut pas que les parents s’inquiètent. On a des psychologues qui passent dans les crèches régulièrement. Toutes les crèches sont censées les faire ».