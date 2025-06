Marine (Star Academy) sort son premier album « Cœur maladroit »

Révélée par la dernière édition de la Star Academy, Marine a conquis un très large public en seulement quelques mois. D’abord avec la sortie du single Ma Faute, écrit alors qu’elle était encore adolescente ; un véritable carton, écouté par plus de 30 millions de personnes sur les plateformes. Le titre s’est même vu décerner un disque de platine. Dans la foulée, la jeune femme dévoilait un second extrait de son premier opus Cœur maladroit, titre aussi de l’album.

Sorti ce vendredi 27 juin, Cœur maladroit, comprend treize titres : des ballades ou d’autres plus dansants et des collaborations variées, notamment avec Eddy de Pretto qui signe deux morceaux. Elle aborde des thèmes divers, avec un hommage au Nord dans Des gens biens, ou évoque ses sentiments dans Fille ordinaire. « Chaque titre est une petite part de moi. J’espère qu’il vous plaira, je sais que vous saurez en prendre soin », a écrit sur ses réseaux la chanteuse. « Merci à chaque personne qui a croisé ma route depuis le début de cette aventure et m’a aidé à sa manière », a-t-elle ajouté.

Une tournée en fin d’année

Marine partira à la rencontre de son public partout en France à partir du mois de novembre. On savait que Marine fera une date chez elle à Lille (17 décembre) et à l’Olympia à Paris (19 janvier 2026), on connait désormais les autres salles qui auront le plaisir de l’accueillir. Le coup d’envoi sera donné à Nantes le 30 décembre. La jeune femme passera aussi à Mérignac le 12 décembre, à Tours le lendemain, au Mans le 1er février 2026, à Angers, le 14 février. Cinq dates supplémentaires ont été ajoutées l’an prochain.