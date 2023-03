Le dépistage est encore insuffisant. Seuls 30% des personnes cibles se font tester. D’où la campagne annuelle Mars Bleu pour sensibiliser au cancer colorectal.

La Ligue contre le cancer note « une dégradation du pourcentage de dépistage, entamée avant le Covid », qui s’explique notamment par des difficultés d’accès à des professionnels de santé. Emmanuel Ricard, médecin et porte-parole à la Ligue contre le cancer, indique toutefois que les pharmaciens sont désormais habilités à proposer le dépistage et qu’on peut également le commander sur le site de l’Assurance maladie.

Pour rappel, le dépistage doit être fait tous les deux ans entre 50 à 74 ans. Dans certains cas, comme les personnes symptomatiques doivent directement faire une coloscopie. « Si vous avez une forme familiale, des maladies pré disposantes comme le syndrome de Lynch, la maladie de Crohn, on vous proposera également un suivi particulier », ajoute Emmanuel Ricard.

« Plus on va tarder, plus il y a un risque d’envahissement de la tumeur en profondeur et plus l’intervention chirurgicale va être importante », aujoute-t-il.

Des modes de vie pointés du doigt

Il y a des facteurs aggravants dans la survenue de ce type de cancer : le tabac, l’alcool tout comme le surpoids, le diabète et la sédentarité. Passer plus de six heures assis ou allongé par jour présente un risque. « Quand on sait l’évolution de nos modes de travail, il y a de quoi s’inquiéter », estime le médecin. A l’inverse, l’activité physique est un facteur protecteur. Cela diminuerait de 20% le risque de développer un cancer colorectal.

L’alimentation est aussi centrale dans la prévention. Les fibres et les fruits à coque par exemple, rappelle Emmanuel Ricard, « ont un pouvoir enveloppant qui va diminuer le temps de toxicité des facteurs cancérigènes ». En revanche, il ne faut pas abuser de la charcuterie ; pas plus de 150g par semaine. L’idéal serait également de ne pas manger plus de 500g de viande rouge sur la même période. Emmanuel Ricard invite aussi à éviter la junkfood et à suivre le Nutriscore au moment de faire ses courses.