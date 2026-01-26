Matt Pokora embarque six jeunes adultes porteurs de trisomie 21 dans un voyage extraordinaire au Canada pour Gulli
Publié : 18h22 par Elodie Quesnel
Le chanteur s'est envolé au Québec accompagné de six jeunes adultes porteurs de trisomie 21. Un voyage pour les besoins d'une série documentaire qui sera diffusée sur Gulli.
C’est une série documentaire qui promet de nombreuses surprises et de beaux moments d’émotion.
Pour les besoins de ce programme destiné à Gulli, Matt Pokora a traversé l’Atlantique, direction le Québec. Un voyage qu’il n’a pas fait seul, puisque le chanteur et comédien est parti accompagné de six jeunes adultes porteurs de trisomie 21.
Dans Sur la route, l’histoire d’un voyage extraordinaire, prochainement diffusée sur la chaîne jeunesse du groupe M6, Matt Pokora va chaperonner ces six voyageurs pas comme les autres à plus de 5 000 km de chez eux. Jeanne, Laurène, Loéline, Cyril, Marin et Théo vont découvrir cette province canadienne aux côtés de la star française, alors même que la plupart ne sont jamais sortis de France, voire n’ont jamais quitté leur cocon familial.
Une adaptation d'un programme télé belge
Le concept est né en 2018 en Belgique et s’intitule Down the Road. Au fil de l’émission, les six protagonistes font tomber les tabous et les idées reçues autour de leur déficience et de leur dépendance, avec beaucoup de sincérité et d’émotion, ce qui n’a pas laissé les spectateurs indifférents.
Pour le moment, la date de diffusion sur Gulli n’est pas encore connue.