Matt Pokora embarque six jeunes adultes porteurs de trisomie 21 dans un voyage extraordinaire au Canada pour Gulli

C’est une série documentaire qui promet de nombreuses surprises et de beaux moments d’émotion.

Pour les besoins de ce programme destiné à Gulli, Matt Pokora a traversé l’Atlantique, direction le Québec. Un voyage qu’il n’a pas fait seul, puisque le chanteur et comédien est parti accompagné de six jeunes adultes porteurs de trisomie 21.

Dans Sur la route, l’histoire d’un voyage extraordinaire, prochainement diffusée sur la chaîne jeunesse du groupe M6, Matt Pokora va chaperonner ces six voyageurs pas comme les autres à plus de 5 000 km de chez eux. Jeanne, Laurène, Loéline, Cyril, Marin et Théo vont découvrir cette province canadienne aux côtés de la star française, alors même que la plupart ne sont jamais sortis de France, voire n’ont jamais quitté leur cocon familial.