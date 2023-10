Netflix et Amazon Prime Vidéo doivent-ils s'inquiéter ? La nouvelle plateforme de streaming Max, une fusion entre HBO Max et Discovery+, sera prochainement lancée dans l'Hexagone, ont annoncé ce lundi 16 octobre des dirigeants de Warner Bros. Discovery au Mipcom à Cannes.

En effet, ce lancement devrait se faire en deux temps avec une première sortie au printemps dans les 22 pays qui proposaient déjà HBO Max (Scandinavie, Pays-Bas, péninsule ibérique et Europe de l'Est...), a expliqué Leah Hooper Rosa, en charge du streaming pour le conglomérat de médias en Europe, Moyen-Orient et Afrique. Puis, un second lancement en France et en Belgique, "plus tard" dans l'année, a-t-elle précisé, sans évoquer de date. Néanmoins, selon le magazine américain Variety, Max devrait débarquer dans les deux pays francophones à l'été 2024.

Une nouvelle adaptation d'Harry Potter

Tandis que Warner Bros. Discovery a annoncé en avril le tournage de sa toute première production française conçue spécifiquement pour Max, baptisée La mythomane du Bataclan, la nouvelle plateforme diffusera aussi une nouvelle adaptation d'Harry Potter ou encore les mythiques séries HBO à l'instar de Game of Thrones, Succession, Les Soprano, Chernobyl, True Detective, mais aussi les franchises de films DC : Matrix, King Kong, Mad Max ou encore Le Seigneur des Anneaux.

Les amateurs de sport seront également servis : comme aux États-Unis, où Max a été lancé en mai, ce nouvel acteur du streaming diffusera aussi en Europe des programmes en direct et notamment du sport, par le biais du portefeuille d'Eurosport (Grand Chelem de tennis, cyclisme, etc.).