“Melodrama” entre dans l’histoire : 19 semaines n°1 pour Disiz et Théodora

C’est un cap symbolique qui vient d’être franchi dans l’histoire des charts français. Grâce à Melodrama, Disiz et Théodora totalisent désormais 19 semaines consécutives à la première place du Top Singles selon le SNEP, établissant un nouveau record de longévité pour un morceau francophone.

Jusqu’ici, la référence restait le mythique Belle, interprété par Daniel Lavoie, Patrick Fiori et Garou en 1998. Près de trente ans plus tard, Melodrama s’impose comme le nouveau standard en matière de domination dans les classements français.

Toutes catégories confondues, le record ultime reste fixé à 22 semaines numéro 1, détenu par Happy de Pharrell Williams et Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper. Mais avec 19 semaines au sommet, Disiz et Théodora s’inscrivent déjà parmi les performances les plus marquantes de l’histoire du Top Singles en France.

Au-delà du record, les chiffres confirment l’ampleur du phénomène : Melodrama a été certifié single de diamant en seulement deux mois, soit plus de 50 millions d’équivalents streams. Le titre dépasse désormais les 130 millions d’écoutes, preuve d’un engouement massif et durable.

Porté par une mélodie addictive, une émotion brute et une connexion forte avec le public, Melodrama ne se contente pas d’être un hit : il devient un repère générationnel. Une réussite éclatante pour Disiz et Théodora, et une nouvelle page qui s’écrit dans l’histoire de la musique francophone.

Le titre est à écouter sans modération sur nos ondes !