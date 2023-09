Mexique : un ours s'invite à la table de pique-niqueurs (vidéo)

Si vous avez vu le film Crazy Bear, dans lequel un ours sème plus que la pagaille parmi les promeneurs d’une forêt, vous savez sans doute retenu ce mot d’ordre concernant les ours noirs et les ours bruns : « If it’s brown lay down. If it’s black, fight back » (« S’il est brun : aplatis-toi, s’il est noir : riposte », en VF). Pas évident d’appliquer ce judicieux conseil quand on se retrouve en présence de l’un de ses mammifères dont on ne peut prédire les réactions. Surtout s’il est affamé, comme l’ours noir venu rendre visite à ces promeneurs mexicains qui fêtaient le 15e anniversaire de leur fils dans le parc écologique de Chipinque.

Dans une vidéo devenue rapidement virale sur TikTok, on peut voir la famille attablée, complètement tétanisée alors que l’ours, juché sur la table, engloutit leur déjeuner.