Mi-temps du Super Bowl : un show d’anthologie (VIDEO)

Le match du Super Bowl se déroulait au SoFi Stadium de Los Angeles. C’est donc tout naturellement, que Dr Dre et Snoop Dog ont entamé le show avec The Next Episode et ont mis tout le monde dans l’ambiance avec California Love.

Juste de quoi mettre le feu et accueillir l’invité surprise, 50 Cent, qui a entamé son In Da Club, tête en bas.

Mary J. Blige, toute de cristaux vêtue, a ému le stade avec Family Affair et No More Drama. Suivie par Kendrick Lamar, entouré de danseurs portant des écharpes "Dre Day".

Enfin, accompagné d'un groupe de musiciens parmi lesquels Anderson Paak à la batterie, Eminem a entonné son Lose Yourself, qui, bien sûr, a fait perdre la tête à plus d’un spectateur.

A la fin de son titre, l’artiste a mis genou à terre, un geste rendu célèbre par l'ancien quart-arrière de la NFL Colin Kaepernick, pour protester contre la brutalité policière et la discrimination raciale.

Pour le final, retour de Dr Dre avec un extrait de I Ain't Mad At Cha au piano, en hommage à Tupac Shakur, rappeur de la côte ouest abattu à l'âge de 25 ans en 1996.

Une très grande leçon de genre et un show qui en fait presque oublier les gagnants de ce Super Bowl 2022... Les Rams de Los Angeles ont remporté leur deuxième titre de leur histoire, face aux Cincinnati Bengals, 23-20.