Michael Jackson : le roi de la pop sera incarné par son neveu Jaafar Jackson dans un biopic au cinéma

Jaafar Jackson , le fils de Jermaine Jackson (le frère aîné de Michael, ndlr), se glissera dans la peau du roi de la pop dans le très attendu biopic sur la vie du défunt chanteur, mort le 25 juin 2009 à Los Angeles. " Je suis touché et honoré de donner vie à l’histoire de la vie de mon oncle ", a écrit le jeune homme de 26 ans en légende d’un post Instagram où il répète les pas de danse de la légende de la musique. "À tous les fans partout dans le monde, je vous dis à bientôt".

Katherine, la mère de Michael, s'est également enthousiasmée de la bonne nouvelle. "Jaafar incarne mon fils. C’est tellement merveilleux de le voir perpétuer l’héritage Jackson d’artistes et d’interprètes", a-t-elle partagé sur les réseaux sociaux.

Un casting important

Avant de porter son choix sur Jaafar, toute l'équipe du biopic a cherché dans le monde un acteur pour jouer le roi de la pop. "J’ai rencontré Jaafar il y a plus de deux ans et j’ai été époustouflé par la façon dont il personnifie de manière organique l’esprit et la personnalité de Michael, a déclaré Graham King, le producteur. "C’était quelque chose de si puissant que même après avoir mené une recherche mondiale, il était clair qu’il était la seule personne à assumer ce rôle", a-t-il conclu.

Si la date de sortie n'a pas encore été annoncée, le film devrait raconter l’ascension du roi de la pop, de ses débuts au sein des Jackson Five jusqu'à son décès à la suite d’une overdose de médicaments. "J'ai toujours le sentiment que combiner film et musique fait partie intégrante de qui je suis", a lâché le réalisateur Antoine Fuqua, précisant que l’interprète de Thriller est un artiste qui l’a influencé depuis ses débuts dans l’industrie.