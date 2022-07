Mickey Mouse : Disney pourrait bientôt faire ses adieux à la célèbre souris

Créé en 1928, Mickey Mouse est une véritable figure mondiale et l’un des personnages les plus emblématiques de Disney. Malheureusement, la firme américaine pourrait bientôt perdre les droits exclusifs de la célèbre mascotte qui devrait en effet tomber dans le domaine public à la fin de 2023, et ce en vertu de la loi sur le droit d’auteur qui stipule que les droits de propriété intellectuelle sur les œuvres artistiques expirent 95 ans après la première publication, comme le révèle Guardian ce lundi 4 juillet.