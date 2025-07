Minute Conso : anticipez vos achats de fournitures scolaires pour faire des économies

L’année scolaire vient de s’achever. Il est l’heure de penser au repos. Mais aussi d’anticiper la rentrée scolaire. Car elle a un coût pour le porte-monnaie des parents, en moyenne 236 euros pour un élève de primaire et pas moins de 324 euros pour un collégien.

Si vous achetez les fournitures avant la mi-juillet, vous pouvez faire des économies, notamment parce que les nouvelles collections ne sont pas encore sorties.

Mais il y a de nombreux autres conseils pour faire des économies dans ce domaine, comme réutiliser des fournitures en faisant d’abord un tri chez soi pour voir ce que l’on peut réutiliser plutôt que de tout acheter neuf. On peut regarder ce qui se fait en occasion ou même mieux passer par le don grâce notamment à des applications dédiées comme Geev, par exemple. On peut y trouver de tout : paquets de feuilles, cahiers tout neufs ou encore crayons et feutres.

Autre astuce pour faire des économies : si vous voulez acheter neuf, vous pourrez vous tourner vers l’achat groupé. Vous pouvez en parler aux autres parents de la classe de vos enfants et aux représentants des parents d’élèves pour mettre en place des achats groupés au niveau de la classe voire de l’école.