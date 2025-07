Minute Conso : attention à ce que vous ramenez dans les bagages de vos vacances !

Ça y est place aux vacances d’été ! Vous avez peut-être pris la route, le train ou l'avion pour vous rendre sur votre lieu de villégiature.

C’est aussi le moment de rappeler quelques règles, si jamais vous ramenez de vos vacances quelques souvenirs. Car non, vous ne pouvez pas ramener tout et n’importe quoi.

Il y a, par exemple, des plafonds de valeur qui s’appliquent sur vos achats. Principalement, si vous voyagez hors Union Européenne y compris en outre-mer, vous serez limité à 430 euros maximum qu’il s’agisse d’un achat ou d’un cadeau, comme par exemple un bijou un sac ou tout autre souvenir. Au-delà de ce montant, ils doivent être déclarés et éventuellement taxés.

Il y a aussi quelques cas spécifiques : il est interdit de faire rentrer dans l’Union Européenne des denrées de viande ou à base de lait. Le but est de préserver le territoire de nombreuses maladies et parasites pouvant être véhiculés entre les humains, les animaux et les plantes. Les fruits et légumes ne sont pas non plus autorisés sauf bananes, ananas, noix de coco et dattes.

Éviter aussi les prélèvements dans la nature. Ne serait-ce qu’en France, il est interdit de se servir de sables ou encore de galets sur les plages. Sans oublier les contrefaçons interdites. Toutes ces infos sont à retrouver sur le site dédié des douanes.