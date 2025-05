Minute conso : du tri dans nos abonnements pour faire des économies

Si vous ne savez pas comment vous y prendre pour faire des économies, vous pouvez commencer par faire du tri dans vos abonnements. En moyenne, nous dépensons tous les mois 45 euros pour nos abonnements uniquement numériques type plateformes de streaming ou chaînes de sport.

Mais la facture peut évidemment très vite grimper si on y ajoute l’abonnement à la salle de sport. Et alors que Netflix vient tout juste d’augmenter ses tarifs, ça vaut le coup de jeter un coup d’œil sur nos abonnements pour, peut-être, en redécouvrir certains que nous aurions oublié ou que nous n'aurions pas vu augmenter.

Du tri grâce à nos relevés bancaires

Première chose à faire, reprendre nos relevés bancaires pour identifier tous nos abonnements et leurs prix. Il est aussi possible d’utiliser une application de gestion budgétaire pour lister tous nos abonnements mais attention certaines sont payantes, ça ferait donc un abonnement supplémentaire, ce qui n'est évidemment pas le but recherché.

Une fois que nous avons listé nos abonnements, nous pouvons faire un tri : résilier ceux que nous avions oublié ou mettre un rappel pour ceux pour lesquels nous sommes encore engagés.

Vous pouvez aussi vous renseigner sur les offres groupées, type "Famille" lorsque vous utilisez tous le même opérateur téléphonique. Enfin, il est également possible d'essayer de négocier avec les services clients pour obtenir de meilleurs prix.

Selon le site MeilleurTaux.com, nous pourrions économiser grâce à ce tri jusqu’à 550 euros par an.