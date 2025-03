Minute conso : la carte bleue détrône les espèces

"Vous souhaitez régler comment ? " Cette question on vous la pose souvent au moment de passer en caisse dans une boutique ou au restaurant.

Dans les faits, près moitié des transactions sont payées avec une carte bleue (48%). Désormais, les espèces ne sont plus le moyen de paiement préféré des Français, selon une étude de la Banque de France. 43% des achats sont réglés avec de la monnaie aujourd’hui. Ce chiffre s’effondre d’année en année.

Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord, la digitalisation de nos modes de consommation : le quart des transactions se fait désormais en ligne. Une tendance qui s’est accélérée avec la crise sanitaire indique la Banque de France. La dématérialisation se voit aussi avec le boom des paiements mobiles. Ils représentaient 1% des transactions en 2019, 4% en 2024.

Et si les espèces sont en perte de vitesse, c’est aussi à cause de la démographie. La part des plus de 40 ans à utiliser des espèces est beaucoup plus importante que pour les 18-39 ans.