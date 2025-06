Minute Conso : la facture de maintenance de votre ascenseur pourrait grimper

Vous vivez dans un immeuble avec ascenseur, il n’est pas impossible que vos charges de co-propriété augmentent dans les prochaines mois.

Une étude de Manda, entreprise spécialisée dans l’administration des biens, dévoile que la maintenance des ascenseurs va couter plus cher dans la facture des charges de co-propriété.

Une hausse du notamment à l’arrêt des réseaux 2G/3G à la fin de l’année. Ces réseaux étaient utilisés pour faire fonctionner les systèmes de télé-alertes des ascenseurs. Il va falloir moderniser ces système en passant par la 4G et 5G. Et changer un module coûte entre 1500 et 2000 euros, ce qui s’ajoute aux coûts déjà important de la maintenance.

Mais dans l’immeuble tout le monde ne sera pas concerné par cette hausse autours des ascenseurs. En effet, les personnes vivant au rez de chaussée sont concidérées comme n’ayant pas besoin d’utiliser l’ascenseur. Pour les personnes habitants dans les étages en revanche, attendez-vous à une facture un peu plus salée.