Minute conso : La Poste propose des vélos électriques reconditionnés

Vous êtes en pleine réflexion pour acheter un vélo électrique pour vos sorties du week end ou peut être prendre de nouvelles habitudes de déplacement pour vous rendre au travail.

Et si vous regardiez du côté de La Poste pour acquerir votre vélo. En effet, La Poste renouvelle très régulièrement son parc de vélos à assistance électrique et propose aux particuliers de racheter ceux que les employés n’utilisent plus.

Mais avant de les vendre, les vélos suivent un processus de remise en état. Ils sont d’abord entièrement démontés, chaque pièce est vérifiée, contrôlée et toutes les pièces de sécurité sont changées pour des pièces neuves. Même chose pour la batterie, le chargeur, la selle, les poignets ou encore les câbles. Les velos sont ensuite certifiés comme reconditionnés, garanti 2 ans avec une autonomie de 60km et vendus 1490 euros…

Il sera possible d’obtenir une aide à l’achat en faisant la demande auprès de votre commune ou agglomération. Pas moins de 150 bureaux de postes à travers la France proposent des vélos. Pour retrouver les agences qui participent près de chez vous rendez vous sur le site lapostegroupe.com.