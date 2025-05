Minute conso : les démarches simplifiées pour obtenir la carte familles nombreuses

Avis aux parents épuisés par leurs trois enfants ou plus. Depuis quelques semaines, les démarches pour obtenir la carte familles nombreuses sont simplifiées. Il est maintenant possible de la demander directement via Franceconnect si vous avez un compte CAF ou MSA.

Les informations de votre compte CAF ou MSA sont directement transmises et il ne vous reste plus qu’à télécharger les photos de chaque membre de votre famille, puisque même les enfants ont droit à leur carte. La démarche ne prend donc plus que quelques minutes contre une bonne grosse demi-heure auparavant.

À qui s'adresse cette carte ?

La carte familles nombreuses s’adresse à toutes les familles de 3 enfants peu importe leurs revenus. Des enfants qui, pour certains, peuvent être majeurs, il suffit d'un seul enfant de moins de 18 ans dans la famille pour l'obtenir.

La carte est payante : 19 euros pour toute la famille, peu importe le nombre d'enfants, mais elle est valable pour trois ans et les réductions qu’elle propose sont très avantageuses.

Des réductions dans de nombreuses enseignes

Cette carte permet aux familles d'obtenir jusqu’à 75% à la SNCF, qui est d’ailleurs à l’origine de cette carte familles nombreuses, avant qu’elle ne soit reprise par l’État.

Elle permet donc maintenant d’obtenir des réductions dans une centaine d’enseignes, des chaines de restaurants, des parcs d’attractions, des supermarchés, des cinémas...

Aujourd’hui, 380 000 familles françaises en bénéficient. Mais beaucoup n’ont pas fait les démarches pour l’obtenir puisqu’il y aurait, en France, plus d’1,7 million de familles de 3 enfants ou plus. Avec la simplification des démarches, c’est le moment de la demander.