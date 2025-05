Minute conso : où trouver son job d'été ?

Il ne reste plus que quelques semaines à tenir avant les grandes vacances. C'est le moment, si ce n'est pas déjà fait, de se lancer dans les recherches pour trouver un job d'été. Serveur, animateur dans les centres de loisirs pour les détenteurs du BAFA, surveillant de baignade pour ceux qui ont leur brevet de sauvetage aquatique, vendeur... Il existe une multitude de jobs à pourvoir cet été.

Où trouver les offres ?

Première chose à faire avant de se mettre à chercher un job, mettre à jour son CV. Une fois la tâche accomplie, regardez si un forum jobs d'été est organisé dans les prochains jours près de chez vous. S'il a déjà eu lieu, pas de panique. Il est tout à fait possible de trouver un emploi saisonnier sur les sites d'offres d'emploi. Il existe d'ailleurs des filtres "jobs d'été" sur ces sites, ce qui vous permet d'accéder plus facilement aux offres. Parmi les sites à consulter, n'oubliez pas de faire un tour sur celui de France Travail qui propose aussi des offres d'emplois saisonniers. N’hésitez pas non plus à vous renseigner sur le site de votre mairie ou dans une agence d’intérim. Les parcs d'attractions recherchent également très souvent des saisonniers.

Frapper à la porte des entreprises avec son CV en main est aussi un bon moyen de décrocher un job d'été. Et pour montrer votre motivation, n'hésitez pas relancer l'employeur quelques jours après l'avoir rencontré.

Les jobs d'été les mieux payés

En 2023, Adecco a réalisé un top 15 des emplois saisonniers les mieux payés.

À la première place on retrouve client mystère avec un salaire pouvant aller jusqu’à 4 500 euros brut par mois ! Avec ce salaire, pas sûr qu’il reste encore beaucoup de postes de client mystère à pourvoir pour cet été. Arrive en deuxième position voiturier, et les pourboires qui vont avec. Péager en troisième position suivi de Barman et Plagiste.

On retrouve en septième position animateur festival et en neuvième position, mascotte, en espérant que le costume ne tienne pas trop chaud !