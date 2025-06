Minute conso : préparation des repas, nos conseils pour mieux s'organiser

Pas toujours facile de savoir quoi faire à manger et sutout s'organiser pour le faire. Les devoirs, le bain, les apéros entre collègues ou entre copains improvisés, le sport et souvent, très souvent même, le manque d’inspiration. Nous nous sommes tous retrouvés le soir à ne pas savoir quoi cuisiner en rentrant chez nous. Voici quelques conseils pour mieux s'organiser.

Si vous êtes à l’aise en cuisine, vous pouvez planifier vos repas à l’avance en vous aidant de livres de cuisine ou de recettes trouvées sur internet. Vous pouvez alors rédiger une liste de courses et ils ne vous restent plus qu’à cuisiner. Mais si vous êtes plutôt pressés le soir, il existe le batch cooking, c’est-à-dire préparer tous les repas de la semaine en une seule session de cuisine. Il existe de nombreux livres de batch cooking qui vous proposent des recettes pour toute la semaine en fonction des saisons et réalisables en seulement deux heures le dimanche, voire 30 minutes pour certaines.

L’avantage du batch cooking est qu’il n’y a plus qu’à réchauffer les plats. La liste de courses est déjà rédigée sur le livre. C’est aussi économique puisqu’on utilise souvent le même ingrédient dans plusieurs recettes.

Des box ou applications

Pour ceux qui ne veulent pas s’embêter à faire les courses, il existe les box de repas à cuisiner soi-même. Elles sont directement livrées chez vous. Avant ça, vous pouvez choisir les recettes pour la semaine. Niveau budget, c’est tout de même un peu plus élevé que si vous faisiez vos courses vous-même et vous ne pouvez pas choisir les produits.

Il existe également des applications qui vous proposent des menus pour toute la semaine et les courses associées sont à retirer dans le drive de votre magasin. Vous pouvez modifier un ou plusieurs menus s’ils ne vous conviennent pas. L'application se charge de créer la liste d'ingrédients à récupérer dans votre drive, il est d'ailleurs possible de changer un ou plusieurs produits dans la liste, d’en ajouter ou d’en enlever et vos courses et vos menus sont faits pour la semaine. Il ne reste plus qu’à cuisiner.

Enfin si vous manquez d’inspiration en fin de semaine, il existe des applications qui vous aident à cuisiner les restes de votre frigo et de votre placard.