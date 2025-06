Minute conso : un billet de train SNCF à -25% pour les vacances

Connaissiez-vous ce bon plan ? Un fois par an, avec la SNCF, vous pouvez bénéficier de 25% de réduction sur un aller-retour en train pour partir en vacances. Et il n’y a pas besoin de carte. Il s’agit du billet congé annuel et il est aujourd’hui possible de faire la demande en ligne.

Cette réduction de 25% ne peut être demandée qu’une seule fois par an. Elle concerne les trajets aller-retour en train d’au moins 200km en TGV Inoui, Intercité ou TER. Seuls les trajets en France sont éligibles.

Qui peut en bénéficier ?

Tous les adultes, sans condition de revenus, peuvent bénéficier de ce billet congé annuel, salariés du privé comme fonctionnaires, stagiaires, exploitants agricoles, artisans, retraités ou encore demandeurs d’emploi.

Vous pouvez voyager seul, mais si ce n’est pas le cas, vos enfants, la personne avec qui vous vivez en couple ou votre père ou votre mère, vont aussi, chacun, pouvoir bénéficier de la réduction de 25% sur le prix de leur billet.

Cette réduction est applicable sur le tarif normal de la 2ème classe.

Pour obtenir ce Billet de congé annuel, il faut se rendre le site de SNCF Voyageurs, télécharger et remplir le formulaire de demande en ligne sans oublier d’ajouter le nom des personnes qui vous accompagnent. Il faudra ajouter à ce formulaire tous les documents demandés et transmettre le tout à la SNCF via le Chatbot TOUTOUI de la SNCF.