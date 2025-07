Minute conso : un label pour contrer la tendance "No kids"

C’est une tendance qui ne plait pas du tout au Haut Commissariat à l’enfance. De plus en plus d’hôtels ou encore restaurants affichent sur leur vitrine ou sur leur site de réservation cette nouvelle formule : adult only ou no kids, comprenez que les enfants ne sont pas les bienvenus dans ces établissements. Une tendance qui inquiète.

Normalement d’un point de vue légal en France, ces établissements n’ont pas tout à fait le droit de refuser des personnes au seul prétexte de leur âge car il s’agit d’une discrimination.

Face à cette tendance au No Kids, la haute commissaire à l’enfance a décidé d’agir en lançant un label : le choix des familles. Le but est de redonner une place aux enfants dans notre société.

Depuis le 5 juillet dernier, les familles peuvent se connecter sur une plateforme pour recommander un établissement familial type musée, hôtel ou encore restaurant. Il y aussi plusieurs critères à la disposition des familles : proposer une tarification enfant, proposer au moins un évènement par an pour les enfants, être bienveillant et disposer d’aménagements adaptés comme des chaises hautes ou encore un espace de jeux.