Minute conso : un outil pour déjouer les arnaques financières

Les arnaques autour des placements financiers sont de plus en plus nombreuses et surtout de plus en plus sophistiquées.

Des livrets avec des taux anormalement hauts, des propositions de crédits frauduleux, des plateformes de placements bidons. De plus en plus de personnes tombent dans le piège. Selon l’Autorité des marchés financiers, 15% des français ont été victimes d’une escroquerie bancaire et la moitié de ces victimes ont moins de 35 ans.

Il existe en tout cas un outil pour permettre de repérer et déjouer ces arnaques. Une liste noire mise en place par les autorités qui dresse une liste de tous les sites et adresses mail frauduleux.

Pas moins de 10 000 ont été référencées depuis le lancement de cette liste il y a une dizaine d’années. Elles sont disponibles en ligne sur le site de l’Autorité des marchés financiers ou encore de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Vous pourrez même y rentrer le nom de sites connus. Car certains d’entre eux subissent régulièrement des usurpations d’identité.