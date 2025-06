Minute Conso : une nouveauté sur les étiquettes de nos vêtements

C’est une petite nouveauté que vous allez peut être retrouver sur l’étiquette de vos vêtements à partir de cet été : l’Eco Score. Il donnera une note sur l’impact environnemental de la garde robe à partir de plusieurs critères.

Le ministère de la Transition Écologique a annoncé que le texte réglementaire a été validée par la Commission Européenne. L’Éco-Score peut donc être appliqué.

En détail, l’Éco-Score se présentera sous la forme d’un logo noir et blanc mentionnant une note allant de 0 à l’infinie, affichée sur l’étiquette du vêtement ou encore accessible en ligne grâce à un QR Code : plus la note est élevée plus l’habit a un impact négatif sur l’environnement.

Une vingtaine de critères sont utilisés pour fixer la note. 16 ont été établis par l’Europe comme la consommation d’eau, les émission de CO2, la toxicité des produits utilisés pour fabriquer le vêtement. Et trois par la France, comme la durabilité du vêtement et les exports hors Europe.

Dans un premier temps, l’Éco-Score ne sera pas imposé aux marques. Mais les associations auront la possibilité de calculer elles-même les notes des marques qui refusent de le faire.