Minute Conso : qu'elles sont les aides pour partir en vacances ?

Alors que les vacances d’été arrivent à grand pas, près d’un français sur 3 ne partira pas en congès faute de moyens. Mais plusieurs dispositifs sont proposés pour aider à partir en vacances même pour des courts séjours.

A commencer par cette aide pour les enfants qui ont eu 11 ans cette année : le pass colo est proposé depuis avril 2024. Il permet de financer les départs en colo avec des activités sportives, culturelles et sociales. Cette aide est attribuée automatiquement selon le quotient familial et son montant varie entre 200 et 350 euros en fonction des revenus.

Autre recours, l’aide aux vacances familiales de la Caisse d’allocation familiale. Une aide versée pour alléger le coût des séjours en famille dans des établissements labélisés VACAF comme des campings ou des gîtes. Et elle est attribuée sans demande de la part du bénéficiaire. Un courrier est envoyé directement si vous êtes éligibles.

La CAF va aussi proposer d’autres aides comme des bons vacances qui permettent de payer des activités pour les enfants ou encore une aide pour des séjours en colonie.

Enfin pour les jeunes adultes, l’Agence nationale pour les chèques vacances propose le programme 18/25 qui s’adresse aux jeunes âgés entre 18 et 25 ans aux revenus modestes. Ils peuvent bénéficier d’une aide de 200 euros pour un séjour en France ou en Europe en camping, hôtel ou club de vacances.