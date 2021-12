Le tournage de Mission : Impossible 8 a démarré alors même que Mission : Impossible 7 n’est même pas encore sorti au cinéma. Des rumeurs émises et confirmées par nos confrères britanniques de The Sun, photos à l’appui. En effet, il y a quelques jours, Tom Cruise a été aperçu en train de réaliser lui-même une nouvelle cascade périlleuse et spectaculaire pour les besoins du film.

L’acteur de 59 ans était suspendu, la tête à l’envers, sur l’aile d’un biplan jaune de la Seconde Guerre mondiale effectuant des loopings dans les airs (voir photos ci-dessous). Une scène à couper le souffle qui donnera très probablement de très belles séquences sur grand écran !

Mais il va falloir être patient.es, puisque le personnage d'Ethan Hunt ne sera pas de retour au cinéma avant un petit moment. Le septième volet de Mission : Impossible sortira en septembre 2022. Quant au huitième film, il est attendu pour le mois de juillet 2023...