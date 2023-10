Mondial du cheval à deux pattes : le Maine-et-Loire se met en selle !

Ne vous fiez pas à son nom. C’est le championnat du monde de cheval à deux pattes ce samedi 14 octobre, sauf qu’il n’y aura pas de cheval, seulement des cavaliers enfourchant un bâton-cheval.

Made in Finlande

La discipline nous vient de Finlande avec une idée simple : les participants doivent faire une chorégraphie reproduisant les gestes de dressage des chevaux. Pour cette 3e édition du Mondial, deux épreuves auront lieu. L’une pour laquelle les cavaliers doivent réaliser différents pas de dressage tels que le galop ou le trot. Et, entre les différents tableaux à accomplir, les équipes doivent faire preuve d’originalité dans leurs transitions.

Une vingtaine d’équipes ont été sélectionnées au total pour la compétition, dont la cavalerie du Prieuré, dans le Maine-et-Loire. Sa présidente, Lucie Rochereau, assure que la compétition est aussi bien technique qu’esthétique : « il y aura des professionnels du monde équestre, des personnes liées à la cavalerie du Puy du Fou qui vont juger la qualité technique de nos pas. Et la partie esthétique et artistique sera menée par Éric Antoine pour le côté convivial, festif, amusant. Les deux parties sont liées ».

Partenariat local

Les déguisements et la fabrication des montures font aussi partie de la notation, tout comme l’ambiance que les spectateurs mettront dans la salle. Les membres de la cavalerie du Prieuré ont par ailleurs un partenariat avec l’école de leurs enfants, « où les enseignantes vont faire des blasons et des banderoles pour que nos enfants puissent nous encourager », précise Lucie Rochereau.

La présidente de l’association et ses six cavaliers espèrent d’ailleurs que le public sera nombreux, et revient sur les raisons de leur participation : « il y a un esprit de convivialité, c’est aussi un petit défi sportif, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans de nouveaux challenges. Ces valeurs sont portées par ce Mondiale, c’est très fédérateur. On est sûrs qu’on va passer un moment très festif. »

La troisième édition du championnat du monde de cheval à deux pattes se déroule samedi 14 octobre au Parc Équestre des Herbiers, en Vendée.