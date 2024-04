Découvrez la partie sport d'Aquavithal ! Découvrez la partie sport d'Aquavithal !

L’année 2024 pourrait marquer un changement dans vos habitudes sportives. Pour stimuler le corps et l’esprit, le centre Aquavithal a ouvert ses portes fin mars tout près de Blois, à La Chaussée-St-Victor. Le bâtiment moderne abrite plusieurs salles par domaine, comme celle de près de 300m2 dédiée à la musculation avec une trentaine d’appareils : « tout est connecté pour suivre nos abonnés, explique Jean-Pierre, en charge des pôles sport et aquatique à Aquavithal. Nous avons aussi la charge libre avec haltères, barres… Et du cross training, par circuit principalement. On va aussi avoir une partie guidée, qui s’adresse à tous puisque les appareils se règlent automatiquement en fonction de votre capacité physique et votre taille ».

En parallèle, plus de 25 cours différents sont proposés, adaptés à votre niveau et suivis par les coachs. Retrouvez de l’Aquafit, Aquagym, Fly yoga, Group Cycle, Tabata, Step, Abdo Fessiers, Pilates… A vous de choisir dans la longue liste des activités, en bassin ou sur la terre ferme !

La partie sport d’Aquavithal s’inscrit dans l’offre globale avec toute la partie Aquavithalité et ses hammam, sauna, seau finlandais ou encore tisanerie. Dans la lignée, retrouvez la partie spa pour vous détendre et vous faire masser, mais aussi un grand bassin de natation. « Chez nous, on a cette transversalité, on retrouve cette continuité sport, santé et bien-être », rappelle Jean-Pierre.