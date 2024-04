Fêtes de Jeanne d'Arc d'Orléans 2024 : Marie-Amélie Le Fur invitée d'honneur

En cette année olympique et paralympique, et à un peu plus de mois du coup d'envoi de la compétition qui se déroulera en France pour la première fois depuis 100 ans, il ne pouvait en être autrement : le sport sera à l'honneur des fêtes johanniques qui viennent de débuter ce lundi 29 avril à Orléans. Le maire Serge Grouard a en effet invité la championne paralympique Marie-Amélie Le Fur à présider l'événement le 8 mai prochain.

Comme ces deux dernières années, l'honneur revient donc à une femme, mais au profil sans doute plus consensuel que ses précédesseuses. Marie-Amélie Le Fur, originaire du Loir-et-Cher, succède en effet à l'écrivaine franco-iranienne Chahdortt Djavann et à la réalisatrice ukrainienne Masha Kondakova, deux invitées qui faisaient écho à une forte actualité internationale.

Amputée de la jambe gauche en dessous du genou après un accident de scooter à 16 ans, Marie-Amélie Le Fur, actuellement à la tête du Comité paralympique et sportif français, est triple championne olympique d'athétisme, avec un sacre sur 100m à Londres en 2012 et deux en 2016 à Rio sur 400m et au saut en longueur. Au cours des quatre olympiades qu'elle a disputé (Pékin 2008, Londres 2012, Rio 2016 et Tokyo 2020-2021), elle a remporté au total neuf médailles paralympiques, auxquelles s'ajoutent 12 médailles mondiales (dont quatre titres).