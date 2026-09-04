Pierre de Maere met son cœur à nu dans son nouveau single

Pierre de Maere ressort les rythmes dansants ! Alors qu’il ambiance déjà toute la francophonie avec Je pense à vous, le chanteur Belge vient de dévoiler son nouveau single Opinel, ce vendredi 4 septembre 2026. Le titre marque le troisième extrait de Ave de Maere, le prochain album de Pierre de Maere, annoncé pour le 25 septembre prochain. Sur une production pop rythmée par des synthés cosmiques, Opinel raconte l’envie de l’artiste de s’abandonner à une histoire d’amour. Après avoir déclaré son amour à ses fans, Pierre de Maere espère un amour plus personnel.