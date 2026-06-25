Mylène Farmer officialise la date de sortie d’"Égrégore" son nouvel album

Le retour de Mylène Farmer se précise. Après avoir dévoilé fin mai le single C’est à qui le tour, la chanteuse a officialisé la sortie de son nouvel album, Égrégore, attendu le 30 octobre 2026. Ce projet marquera la parution du treizième album studio de l’artiste, quatre ans après L’Emprise, son précédent disque sorti en 2022.

Avec Égrégore, Mylène Farmer ouvre un nouveau chapitre de sa carrière, toujours placé sous le signe du mystère, de l’introspection et d’une forte identité visuelle. Le choix du titre ne semble d’ailleurs pas anodin. Le mot “égrégore”, qui désigne une forme d’esprit collectif nourri par les énergies, les pensées et les intentions d’un groupe, avait déjà été cité par la chanteuse comme l’un de ses mots préférés.

Cette annonce confirme le grand retour discographique de Mylène Farmer, restée discrète depuis la fin de sa tournée des stades Nevermore et la sortie de L’Emprise, qui avait signé le meilleur démarrage de l’année lors de sa première semaine d’exploitation.

Égrégore, un retour lancé par C’est à qui le tour

Le premier aperçu de Égrégore a été donné avec C’est à qui le tour, dévoilé le 29 mai. Ce morceau, composé en collaboration avec DJ Lewis, a permis à Mylène Farmer de renouer avec le public autour d’un univers à la fois sombre, élégant et cinématographique.

Le clip du titre a d’ailleurs renforcé cette ambition artistique. Réalisé par Julia Ducournau, Palme d’Or pour Titane, il propose une esthétique dystopique dans laquelle la chanteuse évolue entre tunnel nocturne, boîte de nuit et visions du passé. Une vidéo qui s’inscrit dans la grande tradition des clips-spectacles ayant façonné la légende de Mylène Farmer depuis les années 1980.